[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Коронавирус: Саудовские власти запретят паломникам прикасаться к Каабе во время хаджа

CentralAsia (CA) -  Из-за пандемии коронавируса власти Саудовской Аравии запретят паломникам прикасаться к Каабе во время будущего хаджа, сообщает РИА Новости.

Хадж в этом году намечен на 28 июля - 2 августа.

«Прикасаться к Каабе и целовать ее запрещается», - говорится в сообщении Министерства по делам хаджа и умры страны. Чтобы предупредить возможное приближение к камню власти установят барьеры.

Как сообщает местное издание «Аш-Шарк аль-Аусат», во время каждого из ритуалов будет присутствовать лишь небольшая группа паломников численностью не более 50 человек, которые должны будут носить медицинские маски и соблюдать дистанцию. Расстояние не менее чем в 1,5 метра должно будет соблюдаться и между шатрами в палаточном городке в районе холма Арарата. Воду из священного источника Замзам, расположенного в колодце под площадью Заповедной мечети в Мекке, будут давать верующим только в одноразовой посуде.

Ранее саудовские власти объявили, что из-за коронавируса хадж в этом году пройдет без участия паломников из-за рубежа, и в нем примут участие не более десяти тысяч человек по сравнению с ежегодным прибытием на хадж не менее двух миллионов паломников.

print
  • В Монголии за сутки выявлены 5 случаев заражения коронавирусом
  • В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 6,3 тысяч
  • Директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Монголии призывал летом отдыхать в селе


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com