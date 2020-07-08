Коронавирус: Саудовские власти запретят паломникам прикасаться к Каабе во время хаджа

CentralAsia (CA) - Из-за пандемии коронавируса власти Саудовской Аравии запретят паломникам прикасаться к Каабе во время будущего хаджа, сообщает РИА Новости.



Хадж в этом году намечен на 28 июля - 2 августа.

«Прикасаться к Каабе и целовать ее запрещается», - говорится в сообщении Министерства по делам хаджа и умры страны. Чтобы предупредить возможное приближение к камню власти установят барьеры.



Как сообщает местное издание «Аш-Шарк аль-Аусат», во время каждого из ритуалов будет присутствовать лишь небольшая группа паломников численностью не более 50 человек, которые должны будут носить медицинские маски и соблюдать дистанцию. Расстояние не менее чем в 1,5 метра должно будет соблюдаться и между шатрами в палаточном городке в районе холма Арарата. Воду из священного источника Замзам, расположенного в колодце под площадью Заповедной мечети в Мекке, будут давать верующим только в одноразовой посуде.



Ранее саудовские власти объявили, что из-за коронавируса хадж в этом году пройдет без участия паломников из-за рубежа, и в нем примут участие не более десяти тысяч человек по сравнению с ежегодным прибытием на хадж не менее двух миллионов паломников.