Узбекистан закупил 15 реанимобилей с биобоксами для больных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 9:37, 08 июля 2020
- Просмотров: 179
CentralAsia (UZ) - В Узбекистан доставили 15 зарубежных реанимобилей для транспортировки больных с коронавирусом. Реанимобили оснащены дефибрилляторами, портативными ЭКГ устройствами и аппаратами искусственной вентиляции легких, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Реанимобили оснащены дефибрилляторами, портативными ЭКГ устройствами, аппаратами искусственной вентиляции легких и всеми необходимыми лекарственными препаратами для сохранения жизни пациентов при их транспортировке.
В распоряжении инфекционных бригад будут специальные биобоксы, которые сейчас используются для перевозки пациентов с коронавирусом. В биобоксах врачи могут в условиях герметичности оказывать пациенту необходимую медицинскую помощь.