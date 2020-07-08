Узбекистан закупил 15 реанимобилей с биобоксами для больных COVID-19

CentralAsia (UZ) - В Узбекистан доставили 15 зарубежных реанимобилей для транспортировки больных с коронавирусом. Реанимобили оснащены дефибрилляторами, портативными ЭКГ устройствами и аппаратами искусственной вентиляции легких, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Реанимобили оснащены дефибрилляторами, портативными ЭКГ устройствами, аппаратами искусственной вентиляции легких и всеми необходимыми лекарственными препаратами для сохранения жизни пациентов при их транспортировке.

В распоряжении инфекционных бригад будут специальные биобоксы, которые сейчас используются для перевозки пациентов с коронавирусом. В биобоксах врачи могут в условиях герметичности оказывать пациенту необходимую медицинскую помощь.