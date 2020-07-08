ВОЗ признала возможную передачу коронавируса по воздуху

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения признала факты распространения коронавируса по воздуху после того, как группа ученых призвала организацию обновить свои рекомендации по профилактике Covid-19, сообщает Reuters.

«Мы признаем возможность распространения коронавируса по воздуху, как одного из способов передачи COVID-19», - сказала на брифинге Мария Ван Керхове, технический руководитель ВОЗ по коронавирусу.



ВОЗ заявляла, что вирус, вызывающий респираторное заболевание COVID-19, распространяется главным образом через мелкие капли, выделяющиеся из дыхательных органов зараженного человека.



Ранее группа ученных изложила мнение, что вирус может распространяться через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений и призвала ВОЗ пересмотреть свои рекомендации по профилактике коронавируса