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  8 июля 2020
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ВОЗ признала возможную передачу коронавируса по воздуху

CentralAsia (CA) -  Всемирная организация здравоохранения признала факты распространения коронавируса по воздуху после того, как группа ученых призвала организацию обновить свои рекомендации по профилактике Covid-19, сообщает Reuters.

«Мы признаем возможность распространения коронавируса по воздуху, как одного из способов передачи COVID-19», - сказала на брифинге Мария Ван Керхове, технический руководитель ВОЗ по коронавирусу.

ВОЗ заявляла, что вирус, вызывающий респираторное заболевание COVID-19, распространяется главным образом через мелкие капли, выделяющиеся из дыхательных органов зараженного человека.

Ранее группа ученных изложила мнение, что вирус может распространяться через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений и призвала ВОЗ пересмотреть свои рекомендации по профилактике коронавируса

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