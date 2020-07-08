Как влияет кондиционер на распространение коронавируса в офисах, транспорте и закрытых помещениях?

CentralAsia (CA) - Научные исследования показывают, что основные очаги заражения находятся в замкнутых пространствах. Какие меры предосторожности следует предпринять? - пишет французское издание Le Figaro.

Наступает лето, жара и снова встал вопрос об использовании кондиционера в период пандемии. Тем более, что закрытое помещение, по-видимому, особенно способствует распространению Covid-19, как это уже наблюдалось во время распространения других коронавирусов, таких как Sras. Исследование, проведенное в Китае, показало, что из 318 кластерных вспышек коронавируса, выявленных в 120 городах, только одна произошла на открытом воздухе, предполагая, что «совместное использование внутреннего пространства представляет собой серьезную опасность заражения», пишет автор статьи.

Множество случаев подтверждают теорию о том, что в ограниченном пространстве распространению вируса может способствовать воздушный поток. Вирус может передаваться не только через крупные капли, которые мы выделяем при чихании, но также и путем распыления мельчайших частиц, которые мы испускаем, когда говорим или дышим. Они более летучие и способны перемещаться на большие расстояния. Сегодня предметом дебатов становится передача Sars-CoV-2 по воздуху. По информации The New York Times, 239 ученых в начале июля в открытом письме призвали Всемирную организацию здравоохранения изменить свою позицию по данному вопросу, чтобы признать возможность передачи вируса через мельчайшие частицы в воздухе. До сих пор ВОЗ утверждала, что таких доказательств недостаточно.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) напоминает, что хотя риск и ограничен, но во внутренних помещениях воздушный поток, создаваемый кондиционерами, может способствовать распространению капель, которые зараженные люди выделяют на более дальние расстояния, а также и то, что эти системы вентиляции могут играть дополнительную роль в снижении передачи вируса путем увеличения скорости обновления воздуха.

И так, подобные цепочки заражений требуют предусмотрительности: органы здравоохранения, а также специалисты данного сектора сформулировали несколько рекомендаций по использованию кондиционеров и вентиляторов.

А именно, будь то дома или в офисе, для обновления воздуха рекомендуется регулярное проветривание путем открытия настежь створок или окон, по крайней мере, на 10-15 минут два раза в день. Проветривание рекомендуется продолжать также в периоды незанятости зданий.

Личные вентиляторы дома не вызывают опасности. С другой стороны, в небольших коллективных пространствах не рекомендуется использовать вентилятор, когда присутствует несколько человек, потому что они способствуют распространению мельчайших частиц, перемешивая воздух.

Как заявляет президент стратегического комитета по холоду и кондиционированию воздуха Uniclima, объединения отраслей тепловой, гидравлической и холодильной промышленности Кристель Молле, большинство индивидуальных систем кондиционирования воздуха в домах имеют стандартные, довольно грубые фильтры, которые не улавливают бактерии или вирусы. Поэтому необходимо помнить о необходимости регулярного проветривания.

Для систем коллективного кондиционирования воздуха есть несколько вариантов, как объясняет Кристель Молле: «В высотных зданиях, высота которых превышает 30 метров, есть диффузоры, размещенные на подвесных потолках, которые всасывают или продувают воздух, и текущие рекомендации состоят в том, чтобы отрегулировать их полностью на «подачу свежего воздуха».

В самолетах есть главное преимущество: это использование - как в медицинских учреждениях - более дорогих HEPA-фильтров (высокоэффективное удержание частиц), они эффективны против коронавирусов, таких как Sars-CoV-2. В салоне воздух часто меняется, выдувается сверху вниз к ногам пассажиров.

В поездах все зависит от модели, но в скоростных поездах есть системы, позволяющие подавать свежий воздух (кроме случаев, когда поезд проходит через туннель), говорит Кристель Молле. В метро диффузоры часто размещаются на потолке в середине поезда, а всасывание производится сбоку. Таким образом, по логике, лучше не прижиматься к стеклам, чтобы не оказаться в конце циркуляции потока воздуха.

Во всех случаях органы здравоохранения напоминают, что в закрытом пространстве ношение маски позволяет ограничить выброс инфекционных капель.