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  8 июля 2020
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В Ташкенте от коронавируса скончалась 64-летняя женщина

CentralAsia (UZ) -  64-летняя пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Ташкенте от острой дыхательной и сердечной недостаточности, сообщил Минздрав республики.

Жительница Алмазарского район Ташкента 1 июля этого года была госпитализирована в Ташкентскую городскую больницу скорой помощи из-за усиления боли в области живота и левой грудной клетки.

У женщины были диагнозы: синдром постхолецистэктомии, острый панкреатит, гастрит, хроническая анемия, ишемическая болезнь сердца, стенокардия.

3 июля пациентка была переведена в отделение интенсивной терапии в связи с усилением симптомов дыхательной недостаточности, были взяты тесты на COVID-19.

Женщине поставлен диагноз: COVID-19, двусторонняя пневмония, острая дыхательная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром, постхолецистэктомический синдром, острый панкреатит, гастрит, хроническая анемия, ишемическая болезнь сердца, стенокардия. Несмотря на реанимационные процедуры женщина скончалась от острой дыхательной и сердечной недостаточности. Это 41-ая жертва COVID-19 в Узбекистане.

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