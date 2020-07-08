[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За ночь в Узбекистане выявили 168 новых случаев коронавируса, 161 из них - в Кашкадарье

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 утра 8 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 10 838 (+ 168).

По данным Минздрава, 161 новых случаев было зарегистрировано в Кашкадарьинской области (127 из них были в контакте с гражданами, инфицированными коронавирусом, 34 среди населения), 7 в Наманганской области (3 из них - у граждан, находящихся на карантине из-за контакта с больными коронавирусом, 4 - среди населения).

В настоящее время в стране вылечено 6 811 человек с коронавирусной инфекцией, 3986 пациентов продолжают лечение, из них 24 - находятся в тяжёлом состоянии, а 13 - в критическом.

Новости по теме:

print
  • У Монголии будет новое министерство
  • «Даже комар не может влететь»: Руководитель уханьской лаборатории прокомментировал возможную утечку коронавируса
  • Внедряется ускоренный проход границы Китая и Монголии для перезагрузки торговых связей


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com