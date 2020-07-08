За ночь в Узбекистане выявили 168 новых случаев коронавируса, 161 из них - в Кашкадарье

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 утра 8 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 10 838 (+ 168).

По данным Минздрава, 161 новых случаев было зарегистрировано в Кашкадарьинской области (127 из них были в контакте с гражданами, инфицированными коронавирусом, 34 среди населения), 7 в Наманганской области (3 из них - у граждан, находящихся на карантине из-за контакта с больными коронавирусом, 4 - среди населения).

В настоящее время в стране вылечено 6 811 человек с коронавирусной инфекцией, 3986 пациентов продолжают лечение, из них 24 - находятся в тяжёлом состоянии, а 13 - в критическом.