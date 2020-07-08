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  8 июля 2020
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Ученые предупредили об угрозе коронавируса для мозга
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Британские ученые предупредили о потенциальной волне коронавируса, которая может привести к повреждению головного мозга, пишет Reuters.

Исследование, проведенное учеными Университетского колледжа Лондона (UCL), описало 43 случая пациентов с COVID-19, которые перенесли временную дисфункцию мозга, инсульт и неврологические нарушения.

COVID-19, заболевание, вызванное новым коронавирусом, является в основном респираторным заболеванием, которое поражает легкие, но нейробиологи говорят, что появляются новые доказательства его влияния на мозг.

«Меня беспокоит то, что сейчас в мире миллионы людей с COVID-19. И если через год у нас будет 10 миллионов выздоровевших людей, и у этих людей будет когнитивный дефицит ... то это повлияет на их способность работать и способность заниматься повседневной деятельностью», - сказал Эдриан Оуэн, нейробиолог из канадского Университета.

«Учитывая, что заболевание существует только несколько месяцев, мы можем еще не знать, какую еще угрозу может нести коронавирус», - сказал Росс Патерсон, один из авторов исследования. «Врачи должны знать о возможных неврологических осложнениях, так как ранняя диагностика может улучшить результаты лечения пациентов».

По словам Оуэна, новые данные подчеркивают необходимость проведения подробных исследований и сбора данных для оценки таких случаев неврологических и психологических осложнений.

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