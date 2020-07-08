Бразильские журналисты намерены подать в суд на президента страны

CentralAsia (CA) - Бразильские журналисты намерены подать в суд на президента страны Жаира Болсонару. Об этом говорится в официальном сообщении Бразильской ассоциации прессы (ABI).

Уточняется, что президент подверг риску журналистов на конференции, где заявил о своем заражении коронавирусом.

Вчера, 7 июля стало известно о положительном результате президента на коронавирус.

Болсонару пришел на пресс-конференцию в маске, однако не соблюдал социальную дистанцию. А потом снял с лица защитную маску, чтобы продемонстрировать, что он хорошо себя чувствует.

«Несмотря на то что президент Болсонару знал, что заражен коронавирусом, он продолжил действовать преступным образом и подвергать риску жизни других людей», - заявили в ассоциации.

Президента обвинили в нарушении двух статей уголовного кодекса Бразилии из-за «нарушения рекомендованного врачами режима изоляции», которое может повлечь за собой тюремное заключение и штраф.