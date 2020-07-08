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  8 июля 2020
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Завершилась дипмиссия посла Италии Бетроцци в Таджикистане
МИД Таджикистана
МИД Таджикистана

CentralAsia (TJ) -  Состоялась встреча в формате видео-конференции между заместителем министра иностранных дел Таджикистана Музаффаром Хусейнзода и послом Италии в Таджикистане с резиденцией в Ташкенте Андреа Бетроцци в связи с завершением его дипломатической миссии.

Как сообщает пресс-служба МИД Таджикистана, Музаффар Хусейнзода поблагодарил посла за его вклад в укрепление двусторонних отношений.

В ходе беседы стороны подчеркнули важность проведения запланированных двусторонних мероприятий, в том числе встреч на высшем и высоком уровнях, после стабилизации глобальной ситуации, связанной с пандемией.

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