Завершилась дипмиссия посла Италии Бетроцци в Таджикистане

МИД Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Состоялась встреча в формате видео-конференции между заместителем министра иностранных дел Таджикистана Музаффаром Хусейнзода и послом Италии в Таджикистане с резиденцией в Ташкенте Андреа Бетроцци в связи с завершением его дипломатической миссии.



Как сообщает пресс-служба МИД Таджикистана, Музаффар Хусейнзода поблагодарил посла за его вклад в укрепление двусторонних отношений.



В ходе беседы стороны подчеркнули важность проведения запланированных двусторонних мероприятий, в том числе встреч на высшем и высоком уровнях, после стабилизации глобальной ситуации, связанной с пандемией.

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