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  8 июля 2020
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В Ашхабаде отменили показ мод «по техническим причинам»

CentralAsia (TM) -  В столице Туркменистана 11 июля должен был состояться показ мод TM Fashion, однако, как сообщает издание Turkmenportal, оно было перенесено на неопределенный срок «по техническим причинам».

Ранее сообщалось, что 7 июля в Туркменистане начинает свою работу миссия ВОЗ, которая пробудет в стране в течение 10 дней.

Перед приездом экспертов Минздрав Туркменистана рекомендовал врачам, продавцам в супермаркетах, водителям общественного транспорта, почтальонам и работникам учреждений сферы услуг на рабочем месте надевать медицинские маски хотя ранее их ношение было негласно запрещено.

Позже официальные туркменские СМИ объяснили это тем, что минздрав обнаружил в воздухе по всей стране «повышенное содержание пыли», и распоряжение надевать маски работникам сферы услуг было введено именно в связи с загрязнением воздуха, а не для профилактики распространения коронавируса.

В день начала работы миссии ВОЗ правительство Туркменистана и сам президент Гурбангулы Бердымухамедов ушли в месячный отпуск.

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