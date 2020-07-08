В Туркменистане от пневмонии скончался турецкий дипломат

CentralAsia (TM) - В ночь с 7 на 8 июля в ашхабадском кардиологическом госпитале скончался Кемал Учкун – советник по религиозным вопросам, сообщили источники turkmen.news. В посольстве Турции эту информацию подтвердили.

Как сообщается, Кемал Учкун попал в больницу 27 июня с высокой температурой, одышкой и кашлем. Ему поставили диагноз «пневмония».

Изданию не удалось выяснить, делали ли дипломату тест на коронавирус.