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  8 июля 2020
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В Туркменистане от пневмонии скончался турецкий дипломат

CentralAsia (TM) -  В ночь с 7 на 8 июля в ашхабадском кардиологическом госпитале скончался Кемал Учкун – советник по религиозным вопросам, сообщили источники turkmen.news. В посольстве Турции эту информацию подтвердили.

Как сообщается, Кемал Учкун попал в больницу 27 июня с высокой температурой, одышкой и кашлем. Ему поставили диагноз «пневмония».

Изданию не удалось выяснить, делали ли дипломату тест на коронавирус.

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