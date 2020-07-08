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  8 июля 2020
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Число зараженных коронавирусом в России превысило 700 тысяч

CentralAsia (CA) -  В России за сутки зарегистрировано 6562 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 8 июля сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1812 (27,6%). Таким образом, нарастающим итогом в России выявлено 700 792 случая (+0,9%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 21,7 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 253 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 275 тыс. человек.

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