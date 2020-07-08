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  8 июля 2020
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За сутки в России от коронавируса скончались 173 человека
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки от коронавируса скончались 173 пациента, передает оперативный штаб.

Большинство смертей выявлено в Санкт-Петербурге – 47 и Москве – 28.

Общее количество жертв коронавируса в стране достигло 10 667. Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразились 700 792 человека, из них выздоровели 472 511 пациентов, под медицинским наблюдением остаются 275 тыс. человек.

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