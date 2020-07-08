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  8 июля 2020
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Около трех тысяч граждан Узбекистана и Таджикистана застряли на границе в Казахстане. Фото
Фото:instagram kris_p_kz
Фото:instagram kris_p_kz

CentralAsia (KZ) -  На границе на территории Туркестанской области в Казахстане застряли три тысячи граждан Узбекистана и Таджикистана, передает Tengrinews.

Как сообщил заместитель акима региона Сакен Калкаманов, иностранцы находятся рядом с пограничным пунктом «Жибек Жолы», и не могут попасть домой, потому что Узбекистан закрыл границы.

«Несколько раз общими усилиями МИД и посольству удалось организовать переход граждан. Несколько дней назад пропустили 200-300 человек. В основном мы стараемся женщин и детей отправить. Потому что они живут там под навесами, но мы их жильем не можем обеспечить.

Большими усилиями акимат Сарыагашского района организовывает им питание один раз в день. Волонтеры, спонсоры помогают, неравнодушные граждане воду доставляют. Там 20 полицейских наших дежурят, обеспечивают порядок. Пока удается держать ситуацию под контролем», - рассказал Калкаманов.

Он отметил, что у акимата нет возможности провести обследование граждан другой страны на коронавирус, поэтому сейчас полиция следит за тем, чтобы люди не расходились.

Граждане Таджикистана и Узбекистана. Фото: kris_p_kz

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Граница Казахстана и Узбекистана (район Червак), по 5 дней люди на жаре и антисанитарии не могут покинуть страну. Спят прямо на земле, кругом мусор. От нестерпимых условий люди просто крушат заборы, топчут друг друга и вещи, происходят массовые драки, ОМОН из оцепления уже стоят с автоматами. Границу открывают на непродолжительное время, всего несколько часов в сутки и люди как озверевшие пытаются прорваться. Еду и воду покупают в магазинчике неподалеку за тройную цену, туалеты тоже платные. О социальной дистанции и речи быть не может. Это наше будущее?

Публикация от @kris_p_kz +21 | ??Kz (@kris_p_kz)6 Июл 2020 в 5:33 PDT

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