Около трех тысяч граждан Узбекистана и Таджикистана застряли на границе в Казахстане. Фото

Фото:instagram kris_p_kz

CentralAsia (KZ) - На границе на территории Туркестанской области в Казахстане застряли три тысячи граждан Узбекистана и Таджикистана, передает Tengrinews.



Как сообщил заместитель акима региона Сакен Калкаманов, иностранцы находятся рядом с пограничным пунктом «Жибек Жолы», и не могут попасть домой, потому что Узбекистан закрыл границы.



«Несколько раз общими усилиями МИД и посольству удалось организовать переход граждан. Несколько дней назад пропустили 200-300 человек. В основном мы стараемся женщин и детей отправить. Потому что они живут там под навесами, но мы их жильем не можем обеспечить.



Большими усилиями акимат Сарыагашского района организовывает им питание один раз в день. Волонтеры, спонсоры помогают, неравнодушные граждане воду доставляют. Там 20 полицейских наших дежурят, обеспечивают порядок. Пока удается держать ситуацию под контролем», - рассказал Калкаманов.



Он отметил, что у акимата нет возможности провести обследование граждан другой страны на коронавирус, поэтому сейчас полиция следит за тем, чтобы люди не расходились.

Граждане Таджикистана и Узбекистана. Фото: kris_p_kz

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