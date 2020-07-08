Узбекистан с 10 июля вновь вводит строгие карантинные ограничения

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 10 июля вновь вводятся строгие карантинные ограничения: закрываются кафе и рестораны, парки, спортзалы, бассейны, детские сады, вещевые рынки и другие объекты. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, с 10 июля по 1 августа по всей республике вводятся карантинные ограничения, согласно которым:

• ограничивается движение транспортных средств;

• сотрудники государственных органов, учреждений и организаций частично переводятся на удаленный режим работы или отправляются в отпуск;

• запрещается проведение собраний в государственных органах, организациях и на предприятиях;

• запрещается движение транспортных средств между регионами (транспортировка сельскохозяйственной продукции);

• запрещается проведение культурно-развлекательных и других публичных мероприятий;

• запрещается проведение свадеб и других семейных церемоний;

• запрещается находиться в общественных местах лицам старше 65 лет, а также собираться на улицах группам, состоящим из более чем 3 человек.

В этот период приостанавливается деятельность следующих субъектов предпринимательства:

Парки, аттракционы и зоны отдыха;

Крупные вещевые и торговые рынки;

Тренажерные залы, фитнес-клубы и бассейны;

Дошкольные образовательные учреждения и учебные центры;

Объекты общественного питания (рестораны, кафе, чайханы);