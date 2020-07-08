Узбекистан с 10 июля вновь вводит строгие карантинные ограничения

- Узбекистан, общество
- 14:03, 08 июля 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 10 июля вновь вводятся строгие карантинные ограничения: закрываются кафе и рестораны, парки, спортзалы, бассейны, детские сады, вещевые рынки и другие объекты. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, с 10 июля по 1 августа по всей республике вводятся карантинные ограничения, согласно которым:
• ограничивается движение транспортных средств;
• сотрудники государственных органов, учреждений и организаций частично переводятся на удаленный режим работы или отправляются в отпуск;
• запрещается проведение собраний в государственных органах, организациях и на предприятиях;
• запрещается движение транспортных средств между регионами (транспортировка сельскохозяйственной продукции);
• запрещается проведение культурно-развлекательных и других публичных мероприятий;
• запрещается проведение свадеб и других семейных церемоний;
• запрещается находиться в общественных местах лицам старше 65 лет, а также собираться на улицах группам, состоящим из более чем 3 человек.
В этот период приостанавливается деятельность следующих субъектов предпринимательства:
- Парки, аттракционы и зоны отдыха;
- Крупные вещевые и торговые рынки;
- Тренажерные залы, фитнес-клубы и бассейны;
- Дошкольные образовательные учреждения и учебные центры;
- Объекты общественного питания (рестораны, кафе, чайханы);
- Санатории, пансионаты, детские лагеря, гостевые дома, пляжи и другие места отдыха.