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  8 июля 2020
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Протестующие взяли штурмом парламент Сербии из-за введения комендантского часа
Фото: Reuters
Фото: Reuters

CentralAsia (CA) -  Во вторник на Центральной площади Белграда жители устроили стихийную акцию протеста из-за введения комендантского часа в связи с распространением коронавируса. Об этом пишет Reuters.

Комендантский час в стране был введен в эти выходные.

Группа протестующих ворвалась в здание парламента Сербии, но затем полиция оттеснила их. Участники акции требовали отставки президента страны Александра Вучича со словами: «Сербия поднялась» полиция применила слезоточивый газ для разгона собравшихся.

Пострадали 43 полицейских и 17 участников акции, также задержаны 23 человека, в том числе предполагаемый организатор штурма парламента.

Комендантский час действует с 18:00 пятницы до 5 утра понедельника. В течение этого времени жителям запрещается покидать свои дома.

В Сербии карантин из-за коронавируса был одним из наиболее жестких среди всех европейских стран. Чрезвычайное положение и комендантский час действовали с 16 марта по 7 мая.

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