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  8 июля 2020
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Сегодня в Таджикистане начнут штрафовать за отсутствие масок в общественных местах
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане вступили в силу поправки к Кодексу административных правонарушений и Уголовный кодекс Таджикистана, согласно которым за неношение масок и распространение недостоверной информации предусмотрены штрафы, пишет Asia-Plus.

Теперь за неношение масок в общественных местах граждан будут штрафовать на сумму от 116 сомони до 290 сомони, а за распространение инфекционных заболеваний, в том числе, коронавирусной инфекции предусмотрен тюремный срок.

За распространение ложной информации об опасных инфекционных заболеваниях, в том числе коронавирусе через СМИ и интернет предусмотрены штрафные санкции – от 580 сомони для физических лиц, и до 11 тысяч 600 сомони - для юридических.

В Верхней палате парламента страны сообщили, что поправки вступили в силу сегодня, и такое решение было принято в связи с пандемией.

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