Французская компания организует чартерный рейс для вывоза экспатов из Ашхабада

CentralAsia (TM) - В пятницу, 10 июля, французская строительная компания «Буиг» организует чартерный рейс из Ашхабада в Турцию для вывоза иностранных сотрудников компании, а также других экспатов в Туркменистане. Об этом сообщил источник turkmen.news в МИД страны.

Лайнер заберет 150 человек. Сообщается, что этим же самолетом вывезут тело умершего в ночь с 7 на 8 июля советника посольства Турции по религиозным вопросам Кемаля Учкуна. Дипломат с высокой температурой, одышкой и кашлем поступил в ашхабадский кардиологический центр 27 июня. Причиной смерти врачи назвали пневмонию.

Власти Туркменистана продолжают утверждать, что коронавируса в стране нет, несмотря на участившиеся случаи смерти людей от пневмонии. В данный момент ситуацию с COVID-19 в стране изучает миссия ВОЗ, прибывшая в Туркменистан 6 июля.