В школах Узбекистана объединят уроки истории религии и патриотизма

CentralAsia (UZ) - В школах Узбекистана с этого учебного года будет введен единый предмет «Образование», объединяющий дисциплины «Этика», «Чувство Родины», «Идея национальной независимости и основы духовности» и «История мировых религий».

По данным Министерства юстиции, правительство Узбекистана приняло постановление «О мерах по поэтапному внедрению в практику предмета «Воспитание» в учреждениях общего среднего образования».

Согласно постановлению, с объединением предметов «Этика», «Чувство Родины»,«Идея национальной независимости и основы духовности» и «История мировых религий» в учреждениях общего среднего образования будет поэтапно вводиться в практику единый предмет «Воспитание» в 1-9 классах с 2020/2021, а в 10-11 классах – с 2021/2022 учебного года, в пределах общих часов, отведенных предметам.

С июля месяца 2020 года до начала нового учебного года для учителей предметов «Начальное образование», «Основы национальной идеи и духовности», «История» и «Религиоведение» учреждений общего среднего образования в центрах по переподготовке и повышению квалификации работников народного образования в онлайн режиме будут организованы целевые курсы повышения квалификации по предмету «Воспитание».

Постановлением утверждена концепция предмета «Воспитание» для учеников учреждений общего среднего образования.