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  8 июля 2020
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Китай раскритиковал решение США выйти из ВОЗ

CentralAsia (CA) -  Китай считает, что решение США выйти из ВОЗ подрывает усилия в борьбе с эпидемией коронавируса, Пекин призывает международное сообщество усилить поддержку всемирной организации, сообщает РИА Новости.

«ВОЗ является наиболее авторитетной и квалифицированной организацией в области обеспечения безопасности глобального общественного здравоохранения, а также играет ключевую и незаменимую роль в координации действий международного сообщества в борьбе с пандемией COVID-19», - сказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

По его словам, этот шаг стал очередным доказательством того, что США в своих решениях придерживаются политики односторонних действий.

Чжао Лицзянь подчеркнул, что «подобные действия США подрывают усилия международного сообщества в борьбе с эпидемией, негативно влияют на международные усилия по оказанию поддержки развивающимся странам, которые срочно в ней нуждаются».

Ранее сообщалось, что США уведомили ООН о выходе из ВОЗ, решение вступит в силу 6 июля 2021 года.

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