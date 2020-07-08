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  8 июля 2020
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Ресурсы системы здравоохранения Узбекистана исчерпаны, - Минздрав

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 8 июля проходит брифинг Специальной республиканской комиссии по усилению карантина.

Представитель штаба по борьбе с коронавирусом Хабибулла Акилов признал,«Не будет преувеличением сказать, что сегодня ресурсы системы здравоохранения исчерпаны. Сегодня свободные койки в больницах заполнены. Вовлечены все врачи. Поэтому, по согласованию со специальной комиссией, мы разрешили бессимптомным пациентам лечиться дома.

К сожалению, у нас нет статистики о том, сколько пациентов с другими хроническими заболеваниями не лечатся сейчас и сколько их умирает. Это правда. Мы не можем закрывать на это глаза», - сказал Хабибулла Акилов.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане с 10 июля по 1 августа вводят усиления режима карантина.

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