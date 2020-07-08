США снова побили суточный рекорд по числу выявленных случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в США зарегистрирован 60 021 новых случай заражения коронавирусом, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Это рекордный показатель с начала пандемии в стране. Днем ранее в США было зафиксировано 44,9 тыс. зараженных

Общее число случаев коронавируса в США приблизилось к 3 млн — 2 996 098, из них скончались более 131 тысячи человек.