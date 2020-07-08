В Ташкенте и столичной области общежития вузов превратят в карантинные центры

CentralAsia (UZ) - В соответствии с решением специальной республиканской комиссии, общежития вузов и колледжей в Ташкенте и Ташкентской области будут преобразованы в карантинные центры.

Администрациям Ташкента и Ташкентской области поручено составить список образовательных учреждений, которые обладают необходимой инфраструктурой для адаптации их к карантинным объектам.

Граждане, находящихся в карантинном комплексе «Уртасарай» в Юкоричирчикском районе Ташкентской области, будут переведены на домашний карантин и в карантинные центры, созданных на базе общежитий высших учебных заведений и профессиональных колледжей.

Расходы, связанные с осуществлением данных мер, будет нести Антикризисный фонд.

Ранее сообщалось, что с 10 июля по 1 августа в Узбекистане вновь ужесточается карантин — ограничивается передвижение автотранспорта, сотрудники организаций переводятся на удаленную работу, запрещено проведение свадеб, массовых мероприятий, закрываются вещевые рынки, пункты общепита, спортивные залы, ДОО и санатории.