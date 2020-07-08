Вся территория Узбекистана переводится в «красную» зону

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане вся страна с 10 июля переводится в «красную» зону. Об этом 8 июля сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Узбекистана Шохрух Гиясов в ходе брифинга в прямом эфире в Ташкенте.

«Ранее специальная комиссия разрешила жителям Ташкентской области, которые работают в Ташкенте, приезжать в столицу на работу. Теперь это будет запрещено», - отметил Шохрух Гиясов.

По его словам, все регионы Узбекистана будут переведены в «красную» зону.

Кроме того, после ужесточения карантина с 10 июля по 1 августа будет разрешено работать только продуктовым магазинам и аптекам.

Все прежние послабления для общепита отменяются. Пункты питания смогут работать только на доставку. «В настоящее время соответствующие ведомства разрабатывают порядок по этому вопросу. Завтра состоится брифинг, и я вам сообщу детали», - добавил пресс-секретарь МВД Узбекистана.

Ранее сообщалось, что с 10 июля до 1 августа в Узбекистане вводится усиление карантинных мер.

С 8 мая в Узбекистане ввели разграничения на зоны в зависимости от распространения COVID-19. Регионы поделены на цветовые «зоны» – «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободную от вируса.

