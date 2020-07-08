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  8 июля 2020
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В Ташкенте зафиксирована 42-ая смерть от коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 8 июля сообщили о 42-ой жертве коронавируса.

По информации Министерства здравоохранения, в возрасте 64 лет скончался житель Учтепинского района Ташкента, заразившийся коронавирусом.

1 июля в отделении интенсивной терапии Ташкентской больницы скорой медицинской помощи мужчине был поставлен ряд диагнозов: ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертония, диабет, дыхательная недостаточность 1-2 степени, хроническая почечная недостаточность.

2 июля у него была подтверждена коронавирусная инфекция. В течение последних 8 лет мужчина страдал болезнью Паркинсона. В прошлом году пациент перенес кровоизлияние в мозг.

Мужчина скончался 8 июля от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

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