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  8 июля 2020
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В Узбекистане карантинный период сократили с 14 до 10 дней

CentralAsia (UZ) -  Решением спецкомиссии Узбекистана по борьбе с коронавирусом карантинный период сокращается с 14 до 10 дней.

Профессор, доктор медицинских наук Хабибулла Акилов 8 июля в ходе брифинга в Ташкенте прокомментировал, почему карантинный период был сокращен с 14 дней до 10.

"Предполагается, что инкубационный период воздушных вирусных заболеваний составляет 14 дней. Мировой опыт показывает, что заражение коронавирусной инфекцией происходит за 5 дней до появления симптомов и человек становится заразным в течение семи дней после появления симптомов", — заявил Акилов.

На брифинге также сообщили, что в Узбекистане будут организованы мобильные группы, специализирующиеся на оказании медицинской помощи больным, которые проходят лечение в домашних условиях, а также лицам, находящимся на карантине.

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