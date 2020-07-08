В Туркменистане работников ГАИ обязали надевать маски, - СМИ

CentralAsia (TM) - В Ашхабаде, начиная с 8 июля, работников дорожной полиции обязали выходить на работу в защитных масках, сообщает turkmen.news.

Ранее сообщалось о том, что с 6 числа водители городских автобусов, маршруток и государственных такси, а также продавцы на базарах, вышли на работу в масках.

Ажиотажный спрос на маски сказался и на цене. Если неделей раньше маски продавали по 2,5 маната ($0,71) за 5 штук, позавчера по 5 манатов ($1,43) за 1 маску, то сегодня, 8 июля, одна маска в Ашхабаде стоит уже 7 манатов ($2).

Источники издания в Дашогузе сообщили, что в городе, как и в столице страны, увеличилось число людей, носящих маски в общественных местах и транспорте. Те, кто заранее запасся средствами индивидуальной защиты, сейчас чувствуют себя гораздо увереннее.

«В Дашогузе антисептики мало где найдешь, — сообщил источник, — и это при том что в стране имеется собственный завод по производству дезинфицирующих растворов».

В октябре 2014 года в столичном районе Абадан (б. Безмеин) ввели в эксплуатацию предприятие, способное производить в год 200 000 литров 24 видов дезинфицирующих растворов, а также 2 вида влажных салфеток. Однако растворов стеридерма, дермасепта, а также других в дашогузских аптеках на данный момент нет.

На территории завода по производству стерильных перевязочных материалов, что в дашогузском районе Новруз, еще недавно можно было купить и маски, и дезинфицирующие растворы, и другие препараты, причем, за приемлемые цены. Но в эти два-три дня все буквально смели, сообщают из Дашогуза. Стеридерм берут по 5 и больше флаконов, масок не найти, но там, где они еще есть, цена пять манатов за единицу.

Ситуация в стране с COVID-19 остается непонятной. В приватных беседах врачи признают наличие вируса в стране, причем, его «очень много». Из разных регионов поступают сообщения о росте числа пациентов с острой пневмонией. От этого заболевания, в частности, 8 июля скончался советник посольства Турции. МИД Туркменистана в опубликованном 7 июля пресс-релизе сообщил, что коронавирус мог распространиться по Центральной Азии «посредством мельчайших аэрозольных капель, длительное время удерживающихся в воздухе».

Наблюдатели в Туркменистане считают, что ситуация вышла из-под контроля, скрывать наличие коронавируса и его последствий больше невозможно. МИД Туркменистана подобными заявлениями готовит почву для признания COVID-19, однако о реальных масштабах распространения, количестве жертв, скорее всего, не сообщат.

С 6 июля в стране находится миссия ВОЗ для изучения ситуации с коронавирусом.