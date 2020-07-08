[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане 13 июля объявили днем траура по жертвам коронавируса
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем траура по умершим от коронавируса в стране.

«Я выражаю свои соболезнования родным и близким умерших. Это общая трагедия для нас всех. Мной принято решение объявить 13 июля днем траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, где бы не находился в этот день почтит память ушедших», - сказал Токаев в своем обращении.

На данный момент в Казахстане по официальным данным, от коронавируса скончались 264 человек.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Узбекистане выявили 128 новых случаев коронавируса. Всего 10587
  • Китай раскритиковал решение США выйти из ВОЗ
  • Около трех тысяч граждан Узбекистана и Таджикистана застряли на границе в Казахстане. Фото


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com