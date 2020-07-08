В Казахстане 13 июля объявили днем траура по жертвам коронавируса

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CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем траура по умершим от коронавируса в стране.

«Я выражаю свои соболезнования родным и близким умерших. Это общая трагедия для нас всех. Мной принято решение объявить 13 июля днем траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, где бы не находился в этот день почтит память ушедших», - сказал Токаев в своем обращении.

На данный момент в Казахстане по официальным данным, от коронавируса скончались 264 человек.

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