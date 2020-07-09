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  9 июля 2020
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В Узбекистане зафиксирован новый антирекорд: коронавирусом заразились 422 человека за сутки
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  Новый антирекорд зафиксирован 8 июля в Узбекистане. Коронавирусом за сутки заразились 422 человека, 5 пациентов скончались, сообщил Минздрав.

По состоянию на 23:30 часов 8 июля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 110 и составило 11 092.

Все 110 новых случаев заболевания выявлены среди граждан в карантинном центре (прибывшие из-за рубежа).

В настоящее время в стране выздоровели 7 060 пациентов. Проходят лечение 3 987 человек.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане с 10 июля по 1 августа будут введены усиленные карантинные меры. В частности, будет прекращена деятельность общепита, тренажерных залов и ограничено передвижение транспорта.

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