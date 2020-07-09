На утро 9 июля в Казахстане выявлено почти две тысячи новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото // АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1962 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 1209 без клинических проявлений. Об этом 9 июля сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

- Атырауская область - 658 / 532;

- город Алматы - 177 / 46;

- Карагандинская область - 150 / 108;

- город Нур-Султан - 120 / 65;

- Восточно-Казахстанская область - 113 / 43;

- Костанайская область - 111 / 71;

- Западно-Казахстанская область - 91 / 34;

- Актюбинская область - 89 / 38;

- Алматинская область - 81 / 56;

- Мангистауская область - 70 / 53;

- город Шымкент - 61 / 25;

- Жамбылская область - 57 / 47;

- Павлодарская область - 57 / 26;

- Северо-Казахстанская область - 36 / 7;

- Акмолинская область - 35 / 27;

- Кызылординская область - 28 / 20;

- Туркестанская область - 28 / 11.

Таким образом, на сегодняшний день всего в стране выявлен 53 021 заболевший коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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