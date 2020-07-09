На утро 9 июля в Казахстане выявлено почти две тысячи новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1962 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 1209 без клинических проявлений. Об этом 9 июля сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
- Атырауская область - 658 / 532;
- город Алматы - 177 / 46;
- Карагандинская область - 150 / 108;
- город Нур-Султан - 120 / 65;
- Восточно-Казахстанская область - 113 / 43;
- Костанайская область - 111 / 71;
- Западно-Казахстанская область - 91 / 34;
- Актюбинская область - 89 / 38;
- Алматинская область - 81 / 56;
- Мангистауская область - 70 / 53;
- город Шымкент - 61 / 25;
- Жамбылская область - 57 / 47;
- Павлодарская область - 57 / 26;
- Северо-Казахстанская область - 36 / 7;
- Акмолинская область - 35 / 27;
- Кызылординская область - 28 / 20;
- Туркестанская область - 28 / 11.
Таким образом, на сегодняшний день всего в стране выявлен 53 021 заболевший коронавирусом.