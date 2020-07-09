Беспорядки в Белграде: Протестующие собрались у парламента Сербии второй вечер подряд

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CentralAsia (CA) - На центральной площади в столице Сербии вчера, 8 июля продолжились столкновения протестующих с полицией, начавшиеся предыдущей ночью, пишет ВВС.

Президент Сербии Александр Вучич обвинил в причастности к беспорядкам иностранные спецслужбы. Он говорит, что на них вышли люди самых разных взглядов, в том числе либеральных и проевропейских.

«Митинг был хорошо организован, и это был провал части наших служб безопасности: они слишком поздно заметили влияние иностранных спецслужб на организацию протеста», - заявил президент.

Непосредственным поводом к протестам стало заявление Вучича о планах снова ввести в столице комендантский час в связи с ростом числа зараженных коронавирусом. Однако протестующие скандировали и не связанные с пандемией политические лозунги - в частности, лозунги на тему отколовшегося от Сербии Косова. Президент Вучич заявил, что столкновения с полицией и попытки захватить здание парламента (Скупщины) устроили во вторник радикальные националисты и любители разнообразных теорий заговора.

«Эти люди не говорили о коронавирусе: они говорили о каком-то предательстве, об иммигрантах, о сети 5G и о том, что Земля - плоская. И эти люди были там не впервые, просто в этот раз они были агрессивнее», - цитирует Вучича издание Balkan Insight.

Среди тех, кто в ночь со вторника на среду прорвался в здание парламента и был задержан, оказался лидер общественной организации «Не предадим Косово и Метохию» Дамнян Кнежевич. Кроме него, в организации беспорядков полиция обвиняет бывшего депутата парламента от националистической партии «Двери» Срджана Ного.

Президент Александр Вучич связал протесты и беспорядки с тем, что 12 июля в Париже при посредничестве ЕС начинаются его переговоры с премьер-министром Косова Авдуллой Хоти, пишет корпорация.