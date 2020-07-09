Три тысячи граждан Узбекистана и Таджикистана спят на асфальте на границе с Казахстаном

CentralAsia (UZ) - Три тысячи граждан Узбекистана и Таджикистана застряли вблизи пограничного пункта «Жибек Жолы» в Туркестанской области на границе с Узбекистаном, сообщили казахстанские СМИ 8 июля со ссылкой на заместителя акима Туркестанской области РК Сакена Калкаманова. Эту информацию подтвердили в оперативном штабе Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.

По словам Калманова, на стоянке находится около трех тысяч граждан, большинство из них – граждане Узбекистана.

Калкаманов сказал, что на прошлой неделе узбекская сторона пропускала по 200-300 человек. Заместитель акима сказал также, что раз в день силами акимата Сарыагашского района, волонтеров и спонсоров организовывается обед и подвозят воду, полиция «следит за тем, чтобы люди не расходились», поскольку у местных властей нет возможности проверить их на коронавирус.

В социальных сетях опубликовано фото десятков людей, лежащих на земле, как утверждается в описании к фото, на границе Казахстана с Узбекистаном.

По данным Генерального консульства Узбекистана в Алматы, около 3000 узбекских граждан в настоящее время собрались возле контрольно-пропускного пункта "Гиш-куприк".

МИД РУз сообщает, что сотрудники Генерального консульства Узбекистана находятся в постоянном контакте с гражданами, организуют горячие обеды и другую помощь, ситуация находится под общим контролем.

По данным узбекистанской стороны, с 1 июля узбекско-казахстанскую границу пересекли более 2700 граждан, в основном больные, старики, беременные женщины и женщины с маленькими детьми.

Все проблемы, связанные с ограниченным доступом граждан республики на территорию Узбекистана через пункт пропуска «Жибек Жолы» ("Гишт-куприк"), будут решены в кратчайшие сроки, отметили в МИД Узбекистана.

Узбекистан закрыл границы из-за пандемии коронавируса в конце марта. Он не позволяет гражданам соседних стран пересекать его территорию. В результате​ сотни таджикистанцев в течение нескольких недель были вынуждены проживать рядом с границей в ожидании возможности транзитом через Узбекистан добраться до родины. Они смогли покинуть территорию автовокзала в начале июня.

Накануне власти Узбекистана объявили, что в стране с 10 июля по 1 августа вновь усилят карантинные ограничения после роста числа заражений в прошлом месяце. Меры, помимо прочего, предусматривают запрет на передвижение автотранспортных средств между регионами.