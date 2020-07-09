В мире число зараженных коронавирусом превысило 12 млн человек
- Азия и мир, общество
- 9:47, 09 июля 2020
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CentralAsia (CA) - По состоянию на 9 июля в мире зарегистрировано 12 012 125 случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Большинство зараженных приходится на США — более 3 млн человек.
Число скончавшихся от коронавируса в мире составляет более 548 тыс. человек, выздоровели 6,5 млн пациентов.
Топ-5 стран по количеству зараженных:
- США — 3 054 650;
- Бразилия — 1 713 160;
- Индия — 742 417;
- Россия — 700 792;
- Перу — 312 911.