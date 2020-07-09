В мире число зараженных коронавирусом превысило 12 млн человек

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CentralAsia (CA) - По состоянию на 9 июля в мире зарегистрировано 12 012 125 случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Большинство зараженных приходится на США — более 3 млн человек.

Число скончавшихся от коронавируса в мире составляет более 548 тыс. человек, выздоровели 6,5 млн пациентов.

Топ-5 стран по количеству зараженных:

- США — 3 054 650;

- Бразилия — 1 713 160;

- Индия — 742 417;

- Россия — 700 792;

- Перу — 312 911.