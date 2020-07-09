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  9 июля 2020
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В Узбекистане освободили из тюрьмы экс-главу Фонда поддержки независимых печатных СМИ
Саид-Абдулазиз Юсупов
Саид-Абдулазиз Юсупов

CentralAsia (UZ) -  Власти Узбекистана 8 июля освободили 38-летнего бывшего главу Фонда поддержки независимых печатных СМИ и информагентств Саида-Абдулазиза Юсупова, который с мая 2019 года содержался в следственном изоляторе Службы государственной безопасности.

Юсупов был приговорен к шести годам тюрьмы по обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 167 («Хищение путем присвоения или растраты»), 168 («Мошенничество»), 211 («Дача взятки») и 28 («Виды соучастников преступления») Уголовного кодекса Узбекистана.

Саид-Абдулазиз Юсупов был задержан 10 мая 2019 года. С тех пор он содержался в следственном изоляторе Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана в Ташкенте.

Ранее в заявлении Генпрокуратуры сообщалось, что «в органы СГБ обратились граждане, от которых Юсупов обманным мошенническим путем, представляясь сотрудником спецслужб, получил крупную сумму денег в иностранной валюте».

После ареста Юсупова его мать и супруга сообщали журналистам, что в ходе следствия в отношении него применяются пытки и он нуждается в медицинской помощи. Однако Генпрокуратура опровергла сообщения о применении пыток в отношении Юсупова.

«У обвиняемого обнаружено заболевание кровеносных сосудов, но это не препятствует заключению его под стражу», – говорилось в заявлении главного надзорного органа.

12 мая прошлого года брат Саида-Абдулазиза Юсупова Мухаммед Юсупов разместил в Facebook'е видеообращение к президенту страны. На видео Юсупов утверждал, что дело, которое возбудили против него, связано с его журналистской деятельностью. Саид-Абдулазиз Юсупов говорил, что он является ярым защитником политики президента Шавката Мирзиёева.

Общественный Фонд поддержки и развития независимых печатных средств массовой информации и информационных агентств Узбекистана был создан указом президента в 2005 году.

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