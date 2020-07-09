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  9 июля 2020
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В Китае за сутки выявили 9 новых случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) -  В Китае за прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусом, все они завозные, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки выявили 6 бессимптомных носителей вируса.

Общее число зараженных коронавирусом в Китае на данный момент достигло 83 581, из них скончались 4634 пациента, выздоровели 78 590 человек, под медицинским наблюдением остаются 357 пациентов.

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