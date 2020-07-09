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  9 июля 2020
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В России одобрили третий препарат против коронавируса
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  Минздрав России одобрил препарат «Коронавир», разработанный компанией «Р-Фарм» для лечения коронавируса, сообщает РИА Новости.

Препарат стал третьим одобренным российским лекарством наряду с «Авифавиром» и «Арепливиром».

Как сообщает агентство, «Коронавир» можно применять только в условиях стационара. Он противопоказан беременным и тем, кто планирует зачать ребенка, кормящим матерям и людям с тяжелой почечной и печеночной недостаточностью. Кроме того, лекарство нельзя употреблять несовершеннолетним.

Препарат зарегистрировали по процедуре, предусмотренной в условиях угрозы возникновения и ликвидации ЧС. Это означает, что инструкцию к нему составили при ограниченном объеме клинических данных, ее будут расширять по мере поступления новой информации.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд обратился к Минздраву с просьбой разрешить применение «Авифавира» амбулаторно тем, кто лечится после заражения коронавирусом дома.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан сообщила, что ВОЗ заинтересовалась «Авиафиром» и хотела бы наладить сотрудничество с Россией по разработке лекарств и вакцин от коронавируса.

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