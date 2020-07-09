В Казахстане от коронавируса вылечились еще 988 человек

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня от коронавируса выздоровели еще 988 человек, общее количество излечившихся пациентов достигло 35 137 человек.

В разрезе регионов:

- Акмолинская область - 407;

- город Нур-Султан - 165;

- Северо-Казахстанская область - 92;

- Карагандинская область - 65;

- Актюбинская область - 55;

- Западно-Казахстанская область - 49;

- Атырауская область - 40;

- Восточно-Казахстанская область - 22;

- Кызылординская область - 19;

- Жамбылская область - 16;

- Костанайская область - 16;

- город Алматы - 11;

- Павлодарская область - 10;

- Туркестанская область - 9;

- город Шымкент - 6;

- Мангистауская область - 6.





Коронавирус в Казахстане

Карта распространения