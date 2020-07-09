[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане от коронавируса вылечились еще 988 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане сегодня от коронавируса выздоровели еще 988 человек, общее количество излечившихся пациентов достигло 35 137 человек.

В разрезе регионов:

- Акмолинская область - 407;

- город Нур-Султан - 165;

- Северо-Казахстанская область - 92;

- Карагандинская область - 65;

- Актюбинская область - 55;

- Западно-Казахстанская область - 49;

- Атырауская область - 40;

- Восточно-Казахстанская область - 22;

- Кызылординская область - 19;

- Жамбылская область - 16;

- Костанайская область - 16;

- город Алматы - 11;

- Павлодарская область - 10;

- Туркестанская область - 9;

- город Шымкент - 6;

- Мангистауская область - 6.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Ташкенте зафиксирована 42-ая смерть от коронавируса
  • В Ашхабаде отменили показ мод «по техническим причинам»
  • Завершилась дипмиссия посла Италии Бетроцци в Таджикистане


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com