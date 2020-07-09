В Казахстане от коронавируса вылечились еще 988 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня от коронавируса выздоровели еще 988 человек, общее количество излечившихся пациентов достигло 35 137 человек.
В разрезе регионов:
- Акмолинская область - 407;
- город Нур-Султан - 165;
- Северо-Казахстанская область - 92;
- Карагандинская область - 65;
- Актюбинская область - 55;
- Западно-Казахстанская область - 49;
- Атырауская область - 40;
- Восточно-Казахстанская область - 22;
- Кызылординская область - 19;
- Жамбылская область - 16;
- Костанайская область - 16;
- город Алматы - 11;
- Павлодарская область - 10;
- Туркестанская область - 9;
- город Шымкент - 6;
- Мангистауская область - 6.
Коронавирус в Казахстане
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