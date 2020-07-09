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  9 июля 2020
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Пользователи соцсетей подвергли критике выступление замминистра здравоохранения Узбекистана
Эльмира Баситханова
Эльмира Баситханова

CentralAsia (UZ) -  В соцсетях предметом обсуждений стало выступление заместителя министра здравоохранения Узбекистана Эльмиры Баситхановой, которая не смогла ответить на вопрос журналистки о том, как гражданам, оставшимся без работы и господдержки, прокормить семьи в период усиления карантинных мер.

В Ташкенте 8 июля прошла пресс-конференция с участием представителей Минздрава и других ответственных ведомств. На пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Эльмира Баситханова на вопрос о том, как кормить семьи людям оставшимся без работы, посоветовала: «Нация должна объединиться перед лицом невидимого врага и трудиться сообща».

Журналисты и пользователи соцсетей раскритиковали ответ чиновницы, отметив "отсутствие умения общаться с людьми, ярко выраженный негативизм".

"Безграмотность рулит! Нет ответов на простые вопросы, уводит суть в сторону, истерит, выглядит ужасно. Шла бы на пенсию и нянчила внуков", - комментируют пользователи выступление Баситхановой.

"Лучшая защита- это нападение. Вот по такому принципу Баситханова и ответила журналистке. Эльмира Баситханова, прежде чем просвещать женщин на базарах, которые в отличие от вас пашут в поте лица и приносят благо, вы лучше с себя любимой начните!...Вы со стороны если себя не слышите, послушайте Виталия Кличко, вы как видно далеко от него не ушли! Читайте побольше книг, слушайте классическую музыку ( вы же сами это советовали всем женщинам), позор!", - комментирует другая пользовательница.

Ранее, когда Эльмира Баситханова занимала должность главы Комитета женщин Узбекистана, она назвала женщин, торгующих на базарах «бездуховными», предложив через громкоговорители слушать хадисы и стихи поэтессы Зульфии. Эти рекомендации чиновницы также вызвали широкий резонанс в соцсетях.

В начале июля текущего месяца Баситханова вновь вернулась в систему Минздрава. До этого назначения она работала первым заместителем министра по делам махалли и семьи. В 2011-2016 годах Эльмира Баситханова была заместителем премьер-министра - председателем Комитета женщин Узбекистана. В свое время также занимала должность заместителя министра здравоохранения.

В июне 2019 года она вновь возглавила комитет женщин Узбекистан и стала заместителем премьер-министра. В середине января текущего года президент Шавкат Мирзиёев назначил ее членом Сената.

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