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  9 июля 2020
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В США впервые за 17 лет казнят трех заключенных
Фото: apnews
Фото: apnews

CentralAsia (CA) -  Министерство юстиции США впервые за 17 лет возобновит федеральные казни. Так, на следующей неделе смертельные инъекции будут введены трем заключенным в штате Индиана, сообщает Associated Press.

Члены семей жертв и заключенные смогут присутствовать, но они должны будут носить защитные маски. Им также предоставят средства индивидуальной защиты, в том числе маски, перчатки, защитные костюмы, но тестировать их на коронавирус не планируется.

Один из троих заключенных, которые будут казнены, был осужден в штате Арканзас за убийство семьи из трех человек, включая восьмилетнего ребенка. Другой осужденный изнасиловал и убил 16-летнюю девочку и убил 80-летнюю женщину. Третий осужден за убийство пятерых человек, включая двоих детей.

Смертная казнь в США последний раз проводилась в 2003 году. Потом в стране был введен мораторий на смертную казнь, потому что правила введения инъекций не были согласованы. Но несмотря на то, что такое наказание не использовалось федеральными властями, на уровне регионов высшую меру приговора все же использовали.

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