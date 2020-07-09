Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 11259

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 9 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 11259 (+ 167).

По данным Минздрава, 64 новых случая было зарегистрировано среди граждан, помещённых в Карантинный центр (все из-за рубежа), 64 - в Ташкенте, 3 - в Ферганской области, 11 - в Кашкадарьинской области, 9 - в Наманганской области, 16 - в Джизакской области.

В настоящее время в стране вылечились 7060 человек, инфицированных коронавирусом, 4152 пациента проходят лечение, из них 31 находится в тяжёлом состоянии, а 12 - в критическом.