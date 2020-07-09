В Узбекистане зафиксирована 47-я смерть от коронавируса

CentralAsia (UZ) - 83-летняя женщина 9 июля умерла от коронавируса в Ташкенте, сообщил Минздрав.

У жительницы Учтепинского района Ташкента Ш.Т. 25 июня начались температура, кашель и одышка. 28 июня у женщины обнаружили коронавирус и её положили в клинику НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний. 30 июня пациентку перевели в городскую клиническую больницу № 1.

Пациентка также страдала от сопутствующих заболеваний, таких как двусторонний гонартроз, двусторонний коксартроз. Женщина ранее лечилась от гипертонии, ишемической болезни сердца в течение многих лет, и была прикована к постели с 2019 года (остеоартроз коленных и тазовых суставов и перелом таза в результате падения 16 июня этого года).

Несмотря на реанимацию, пациентка умерла от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.