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  9 июля 2020
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В Узбекистане от коронавируса скончался 40-летний гражданин Афганистана

CentralAsia (UZ) -  В Бухаре скончался 40-летний гражданин Афганистана, заразившийся коронавирусом.

Как сообщает Минздрав Узбекистана, что в течение 2-3 дней у мужчины наблюдались такие симптомы, как кашель и лихорадка. 21 июня была вызвана скорая помощь, и пациент был доставлен в реанимационное отделение Бухарской областной инфекционной больницы с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Заболевание протекало в тяжелой форме и сопровождалось пневмонией, дыхательной недостаточностью 3 степени, сердечной недостаточностью.

Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, пациент скончался от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности. Это 48-ая смерть от коронавируса в Узбекистане.

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