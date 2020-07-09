В Узбекистане от коронавируса скончался 40-летний гражданин Афганистана

CentralAsia (UZ) - В Бухаре скончался 40-летний гражданин Афганистана, заразившийся коронавирусом.

Как сообщает Минздрав Узбекистана, что в течение 2-3 дней у мужчины наблюдались такие симптомы, как кашель и лихорадка. 21 июня была вызвана скорая помощь, и пациент был доставлен в реанимационное отделение Бухарской областной инфекционной больницы с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Заболевание протекало в тяжелой форме и сопровождалось пневмонией, дыхательной недостаточностью 3 степени, сердечной недостаточностью.

Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, пациент скончался от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности. Это 48-ая смерть от коронавируса в Узбекистане.

