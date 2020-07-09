В Словении подожгли деревянную статую Меланьи Трамп

Фото: Jure Makovec/Getty

CentralAsia (CA) - Неизвестные подожгли статую первой леди США Меланьи Трамп, установленную на берегу реки Савы в Словении, пишет Reuters.

Инцидент произошел 4 июля, сейчас статуя убрана с места и ведется расследование.

Деревянная статуя Меланьи Трамп с поднятой рукой была создана скульптором Алешем Жупевцем из Словении в 2019 году. Статуя была вырезана при помощи бензопилы из ствола липы. Первая леди была изображена в полный рост с грубо высеченными чертами лица в голубом платье, напоминающем то, в котором она была на инаугурации Дональда Трампа.