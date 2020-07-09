Спецслужбы Узбекистана задержали 38 членов террористических организаций

CentralAsia (UZ) - Оперативники СГБ Узбекистана задержали в Сурхандарьинской и Джизакской областях 38 молодых людей, которые состояли в подпольных ячейках террористических организаций.

Как сообщили местные СМИ, в деятельности подпольной группы экстремистского течения «Джихадисты», действовавшей в Байсунском районе, участвовало 15 представителей местной молодёжи.

Их руководитель попал под влияние экстремистов, работая в России. Во время своих сборищ они обсуждали вопрос вступления в ряды террористической организации «Катибатуль Тавхид ва Джихад», и отправляли деньги своим соратникам в Сирию.

Аналогичный случай выявлен и в Джизакской области. Руководитель этой группы попал под влияние террористов во время работы в Турции. Своих сторонников они вербовали в «Одноклассниках» и Телеграм.

Членами виртуальной группы оказались 23 молодых человека из Джизака и Шараф-Рашидовского района.

По выявленным фактам продолжаются следственные действия