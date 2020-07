Тысячи выживших после Covid-19 с поражением легких - это бомба замедленного действия: их уровень смертности может превышать прогнозы по многим видам рака

// АКИpress

CentralAsia (CA) - Врач, который изучает болезни легких в течение 15 лет, предупредил о надвигающемся кризисе в области здравоохранения, который может затмить пандемию коронавируса в долгосрочной перспективе, пишет британское издание Daily Mail.



Доктор Сассан Рафи, который провел обширные исследования деструктивного легочного фиброза, одного из состояний, которое сейчас выявляется у пациентов с коронавирусом, утверждает, что тысячи американцев, госпитализированных с Covid-19, сталкиваются с бомбой замедленного действия даже после того, как они оправились от вируса.



Специалист говорит, что те, у кого диагностирован фиброз легких после нескольких недель, проведенных на аппарате ИВЛ, сталкиваются с шокирующим уровнем смертности, намного хуже, чем у многих видов рака.



Легочный фиброз — это заболевание легких, которое возникает при повреждении и рубцевании ткани легких и вызывается агрессивными вирусами, такими как COVID-19. Утолщаясь таким образом, жесткая ткань существенно затрудняет правильную работу легких и обмен кислорода и может привести к дыхательной недостаточности.



Как утверждает доктор Рафи, анестезиолог и главный врач Upright Pharmaceuticals, Inc, многие госпитализированные пациенты с коронавирусом, даже если они, кажись, полностью выздоровели все равно могут умереть из-за фиброза.



«Прогноз в случае пневмофиброза составляет три года, что хуже, чем у многих видов рака, и в настоящее время оптимального лечения не существует», - говорит он.



Доктор говорит, что даже если пациент переболел коронавирусом и в течение многих недель живет с жидкостью в легких, это все равно может привести к долгосрочным последствиям, таким как фиброз.



«То, что мы делаем — сканируем легкие, и если мы видим фиброз в легких, который говорит нам, что их жизнь может не возобновится. Это точка невозврата», - сказал он.



Он добавил, что это прогрессирующее заболевание, которое означает, что пациент может чувствовать себя хорошо, но фиброз становится все хуже и хуже, и это одна из областей, с которой никто не работает.



Врач говорит, что некоторые пациенты могут зависеть от аппарата ИВЛ до конца своей жизни, в то время как другим может понадобиться пересадка легких.



В настоящее время фармацевтическая компания Upright Pharmaceuticals, Inc, занимающаяся ранним этапом предпринимательской деятельности, разрабатывает препарат для лечения этого заболевания, и они продолжают изучать фиброз в сотрудничестве с Калифорнийским университетом Дэвиса, Мичиганским университетом и другими.



По словам партнера доктора Рафи, главы Upright Pharmaceuticals, Inc., Эндрю Янга, «наследие» и потенциальные масштабы этой надвигающейся проблемы вызывают большую обеспокоенность. Он отмечает, что 40% пациентов с острой коронавирусной инфекцией, согласно последним данным, будут испытывать экстремальный острый респираторный дистресс-синдром, который приводит к легочному фиброзу. По крайней мере, 20% случаев этого синдрома являются тяжелыми, говорится в статье.



«Данные о вспышке SARS-CoV в 2003 году показали, что большой процент выживших пациентов испытывали длительный легочный фиброз и снижение функции легких. Иммунная система организма как бы становится ядерной и пытается убить все, что вызывает рубцы и множество других проблем, особенно очень обширное воспаление», - говорит он.



«Я думаю, что общество начинает получать все больше и больше информации о том, почему именно COVID так ужасен, губителен и потенциально смертелен. И, я думаю, с этим согласятся многие, фиброз действительно является краткосрочной и долгосрочной проблемой, которая приведет к дальнейшим смертям и инвалидности», - отмечает Янг.



«Я не хочу пугать людей, но я думаю, что мы должны заставить правительство обратить внимание на разработки лекарств и медикаменты, которые могут потенциально лечить респираторный вирус, такой как COVID-19, и его осложнения. И это то, на чем мы сосредоточились», - заключил доктор Рафи.