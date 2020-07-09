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  9 июля 2020
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В Таджикистане произошло землетрясение, которое ощутили в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  В Таджикистане 9 июля в 11: 39 часов по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4.5.

По данным Европейскоой сейсмологической службы (European earthquake monitoring service, EMSC), глубина подземных толчков составила 10 км.

Расстояние эпицентра землетрясения - 136 км к югу от Ташкента, 33 км юго-восточнее города Худжанд, Таджикистан.

По данным Республиканского Центра Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана, сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Ташкент : 145 км, 3 балла.
Наманган : 231 км, 2 балла.
Андижан : 273 км, 2 балла.
Фергана : 215 км, 2 балла.
Гулистан : 74 км, 4 балла.
Джизак : 126 км, 3 балла.
Самарканд : 204 км, 2 балла.
Термез : 352 км, 2 балла.
Карши : 326 км, 2 балла.
Навои : 335 км, 2 балла.

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