В Таджикистане произошло землетрясение, которое ощутили в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В Таджикистане 9 июля в 11: 39 часов по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4.5.

По данным Европейскоой сейсмологической службы (European earthquake monitoring service, EMSC), глубина подземных толчков составила 10 км.

Расстояние эпицентра землетрясения - 136 км к югу от Ташкента, 33 км юго-восточнее города Худжанд, Таджикистан.

По данным Республиканского Центра Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана, сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Ташкент : 145 км, 3 балла.

Наманган : 231 км, 2 балла.

Андижан : 273 км, 2 балла.

Фергана : 215 км, 2 балла.

Гулистан : 74 км, 4 балла.

Джизак : 126 км, 3 балла.

Самарканд : 204 км, 2 балла.

Термез : 352 км, 2 балла.

Карши : 326 км, 2 балла.

Навои : 335 км, 2 балла.