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  9 июля 2020
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В России за сутки выявили более 6,5 тыс. новых случаев коронавируса
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки зафиксированы 6509 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 июля сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений 1778 (27,3%). Таким образом, в России нарастающим итогом выявлено 707 301 случай (+0,9%) коронавирусной инфекции.

За весь период пандемии проведено более 22 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 288 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 276 213 человек.

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