За сутки в России от коронавируса скончались 176 человек
- Азия и мир, общество
- 13:44, 09 июля 2020
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CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 176 пациентов, сообщает оперативный штаб.
Большинство умерших выявлено в Санкт-Петербурге – 36 и Москве – 32.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 10 843 человек. Всего с начала пандемии по всей стране коронавирусом заражен 707 301 человек, из них вылечились 481 386 человек, в больницах остаются 276 213 пациентов.