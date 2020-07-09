За сутки в России от коронавируса скончались 176 человек

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CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 176 пациентов, сообщает оперативный штаб.

Большинство умерших выявлено в Санкт-Петербурге – 36 и Москве – 32.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 10 843 человек. Всего с начала пандемии по всей стране коронавирусом заражен 707 301 человек, из них вылечились 481 386 человек, в больницах остаются 276 213 пациентов.