Спутник обнаружил действующий ядерный объект рядом с Пхеньяном

Фото: Reuters

CentralAsia (CA) - Новые спутниковые снимки свидетельствуют о наличии неизвестного ранее действующего ядерного объекта в окрестностях Пхеньяна, столицы Северной Кореи. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные экспертов Института международных исследований, действующего при Миддлбери-колледже в штате Вермонт.

Телеканал приводит слова экспертов, которые обратили внимание на признаки, характерные для других северокорейских ядерных объектов. Так, специалисты заметили охраняемую территорию, подземные помещения, а также сооружения, предназначенные для размещения сотрудников.

«По мнению экспертов, фотоснимки со спутника, предоставленные американской компанией Planet Labs, свидетельствуют, что в деревне, расположенной в окрестностях Пхеньяна, находится действующий объект, предположительно связанный с ядерной программой КНДР», - говорится в сообщении.

Ранее в КНДР была разработана стратегия по ядерному сдерживанию, которая включает в себя «использование стратегических сил лишь в случае крайней необходимости».