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  9 июля 2020
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В Узбекистане мечети закрылись до 1 августа
мечеть Минор в Ташкенте
мечеть Минор в Ташкенте

CentralAsia (UZ) -  Религиозные организации, в том числе мечети, будут закрыты в Узбекистане с 10 июля по 1 августа.

«Комитет по делам религий при Кабинете Министров с учетом предложений Управления мусульман Узбекистана и других религиозных конфессий приостановил деятельность религиозных организаций с 10 июля по 1 августа 2020 года из-за эпидемиологической ситуации в стране», - отмечается в решении Республиканской специальной комиссии.

В рамках борьбы с коронавирусом с началом карантина в Узбекистане были закрыты и мечети. Однако с 8 июня мечетям в «зеленых» зонах им разрешили функционировать в соответствии с санитарными требованиями.

После обострения ситуации с коронавирусом в стране Специальная республиканская комиссия вновь ужесточила карантинные правила с 10 июля по 1 августа и восстановила ограничения, в числе которых запрет на движение общественного транспорта, работу общепита, парков, спортзалов, бассейнов, детских садов, вещевых рынков и других объектов.

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